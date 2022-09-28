أمانة جدة تستعرض منصة مدينتي ضمن فعاليات معرض مشروعات مدن متميزة

استعرضت أمانة محافظة جدة تجربة التحول الرقمي في منظومة النفايات والمتمثلة في مشروع منصة ادارة المدينة (مدينتي)، وذلك ضمن فعاليات منتدى آثار برنامج التحول الوطني على المدن السعودية المصاحب لمعرض مشروعات مدن متميزة في عهد خادم الحرمين الشريفين والذي تشرف على تنظيمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقدم ورقة العمل المدير العام لمركز مدينتي في الأمانة عبدالله بن محمد الغامدي مستعرضا أمام عدد من جهات القطاعين الحكومي والخاص تجربة منصة مدينتي كإحدى قصص النجاح لأمانة جدة والتي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لزيادة الرقابة والتحكم والحد من ظاهرة الرمي العشوائي وتحسين المشهد الحضري، وتحفيز عملية الفرز من المصدر ودعم إدارة المدن الذكية والمباني الخضراء، بجانب تخفيض الإنفاق الحكومي على المشاريع مع إطالة العمر التشغيلي للمرادم والاستدامة، ورفع المستوى الرقابي والتحول عن الاعتماد في الرقابة على العنصر البشري إلى التقني.

يذكر أن منصة مدينتي تعمل على الرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة وتنسيق المشاريع وتسجيل منتجي النفايات بنظام رقمي ذكي مع وضع اشتراطات مزودي خدمة التتبع، لضمان جودة الخدمة والتزام منتجي النفايات والناقلين من خلال التعاقد الإلكتروني وأتمتة إجراءات العمل والمعاملات، بما يتماشى مع أهداف خطة الأمانة لإحكام الرقابة على حركة المعدات داخل المدينة.