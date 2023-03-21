أمانة جدة تستعيد موقعاً على الواجهة البحرية بعد صدور حكم قضائي

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باشرت أمانة جدة إزالة مبان وأسوار على الواجهة البحرية بأبحر الشمالية، بمساحة تقدر بأكثر من 5 آلاف متر مربع، وذلك بعد إلغاء صك الأرض الصادر بطريقة مخالفة للأنظمة، وصدور حكم قضائي بالإخلاء.

وأوضحت الأمانة أن القرار جاء بعد مرافعات قضائية وصدور حكم قضائي مؤيد من محكمة الاستئناف يلزم المدعى عليه بالإخلاء ورفع يده عن العقار وإعادته للملكية العامة للدولة.

وأكدت الأمانة استمرار جهودها في المحافظة على الأملاك العامة، وإنفاذ الأوامر السامية والأنظمة والتعليمات التي تنص على ذلك.

يذكر أن أمانة جدة أشرفت في وقت سابق على أعمال إزالة أول أسوار أبحر الشمالية لفتحه للعامة، وذلك بعد إلغاء صك أرض على مساحة 1.2 مليون متر مربع.