أمانة جدة تشارك في حملة “قدام” لدعم المنتخب السعودي بكأس العالم 2022

المناطق_واس

أعلنت أمانة محافظة جدة مشاركتها في حملة “قدام” لدعم المنتخب السعودي المشارك في كأس العالم 2022، من خلال توفير شاشات البث المباشر، وإضاءة المباني وتنفيذ الفعاليات المتنوعة ونشر الرسائل التشجيعية.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع ماجد بن عمر السلمي، أن الأمانة عملت على تجهيز حزمة من الفعاليات دعماً للمنتخب السعودي، تشمل تركيب شاشات كبيرة لنقل المباريات لسكان وزوار محافظة جدة وذلك بمبنى الأمانة الرئيسي، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، وحديقة الأمير ماجد، وحديقة التحلية، وحديقة الكورنيش الأوسط، وممشى التحلية، وممشى الفيحاء، وممشى طيبة، وممشى الرحاب، وممشى اليمامة.

وأبان السلمي أن الفعاليات تتضمن نشر رسائل وهوية الحملة الداعمة للمنتخب السعودي عبر الشاشات الإعلانية على الطرق، إلى جانب الإضاءات التفاعلية في المبنى الرئيس وبوابات جدة، فضلاً عن إقامة فعاليات مصاحبة متنوعة للحضور بمواقع مشاهدة المباريات، من خلال تخصيص مناطق استعراضية لمهارات كرة القدم، وألعاب نارية تفاعلية مع الحدث وألعاب خشبية وشخصيات عملاقة، وركن للرسم على الوجه، وتوزيع الأعلام والجوائز.