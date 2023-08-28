أمانة جدة تصادر أكثر من 7 أطنان من الخضروات ضمن جولاتها الميدانية لإزالة التشوهات البصرية

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نفّذت أمانة جدة حملة موسعة بنطاق بلدية المطار الفرعية، أسفرت عن مصادرة 7 أطنان من الخضروات، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري، ومكافحة الظواهر السلبية, وذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة, أن الفرق الميدانية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة، وداخل الأحياء بنطاق حي الصفا, والتي أسفرت عن مُصادرة البسطات والعربات العشوائية التي جرى استخدامها لممارسة “البيع العشوائي” شمل ذلك إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.