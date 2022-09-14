أبرز الموادمنطقة مكة المكرمة

أمانة جدة تصادر 13 طنًا من الخضروات والسلع المتنوعة

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 11:43 صباحًا

المناطق_واس

صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 13 طنًا من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرت وإتلاف 425 من العربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.

صورة Rana Fathy Rana Fathy أرسل بريدا إلكترونيا 14 سبتمبر 2022 - 11:43 صباحًا
صورة Rana Fathy

Rana Fathy

زر الذهاب إلى الأعلى
Advertisements

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock