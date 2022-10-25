أمانة جدة تصادر 4 طن من الخضروات والفواكه بنطاق بلدية المطار

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أسفرت جهود أمانة محافظة جدة بنطاق بلدية المطار الفرعية خلال الأسبوع الماضي عن مصادرة أكثر من 4 طن من الخضروات والفواكه, وذلك ضمن أعمال الرقابة لمنع المخالفات والحد من الظواهر السلبية على الطرق وداخل الأحياء السكنية.

وأوضح رئيس بلدية المطار فهد الزهراني، أن البلدية واصلت أعمالها الرقابية خلال اليومين الماضيين للحد من ظاهرة “البيع العشوائي” ضمن خطة تستهدف رصد الباعة الجائلين في الطرقات والساحات وداخل الأحياء السكنية حيث جرى مصادرة 4 طن من الخضروات والفواكه كما جرى إزالة كافة من البسطات والعربات المخالفة، مؤكدا استمرار الجولات الرقابية لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة والحد من الظواهر السلبية، والعمل على تحسين المشهد الحضري.

وثمّنت أمانة جدة تعاون المواطنين والمقيمين في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات من خلال تطبيق بلدي أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.