أمانة جدة تصادر 5 طن فاكهة وخضروات من البائعين الجائلين

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أسفرت الجولات الميدانية لأمانة جدة في رصد الظواهر السلبية والتي تستهدف مكافحة “البيع العشوائي” عن مصادرة أكثر من 5 طن من الخضروات يأتي ذلك ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية المطار الفرعية فهد سعد الزهراني أن فرق الرقابة الميدانية نفذت خلال الفترة الماضية مسح لمواقع تجمعات الباعة الجائلة لمكافحة “البيع العشوائي” في المناطق المجاورة لسوق الخضار المركز شمل ذلك الطرقات والساحات العامة، حيث جرى مصادرة 5 طن من الفواكه والخضروات المتنوعة وتسليمها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.

وأشار الزهراني إلى أن البلدية تسعى من خلال حملاتها المتواصلة في مكافحة البسطات العشوائية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام ورفع مستوى النظافة ، داعيا إلى الإبلاغ عن المخالفات البلدية عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.