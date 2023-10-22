أمانة جدة تصادر 6 أطنان من الخضروات والفواكه ضمن حملتها التفتيشية

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صادرت أمانة محافظة جدة ممثلةً في بلدية المطار الفرعية 6 أطنان من الفواكه والخضروات المتنوعة، ضمن الحملة التي نظَّمتها البلدية في نطاق حي الصفا، وتستهدف الباعة الجائلين للحد من البيع العشوائي وتحسين المشهد الحضري وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الفِرق الرقابية التابعة لها نفذت الحملة التي أسفرت عن مصادرة الخضروات والفواكه التي تعرض في مباسط مخالفة لدى الباعة المتجولين في سوق الخضروات، إضافة إلى إزالة عدد من البسطات على الطرق والأرصفة بالنطاق.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يوجد فيها “البيع العشوائي”، وتتابعها للحد من هذه الممارسات، ويأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمّنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحّد لخدمة البلاغات 940.