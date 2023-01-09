أمانة جدة تصدر وتجدد أكثر من 10 آلاف شهادة صحية خلال ديسمبر الماضي

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كشفت أمانة محافظة جدة عن إصدار وتجديد 10,331 شهادةً صحية خلال شهر ديسمبر الماضي، وفحص 6,872 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، وتهدف إلى رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية التي ستنعكس على جودة الخدمات المقدمة، لإسهامها في أمن وسلامة الغذاء المقدم للسكان والزائرين.

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها الرقابية لمتابعة تطبيق الاشتراطات، مشيرة إلى أن المنشآت يمكنها الوصول للخدمات البلدية بكل يسر وسهولة عبر منصة بلدي لإمكانية إصدار الشهادة الصحية وطباعتها دون الحاجة لمراجعة مقرها وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونياً.