أمانة جدة تصدر وتجدّد 8,724 شهادة صحية وتفحص 3,873 عينة غذاء

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أصدرت أمانة محافظة جدة وجددت 8,724 شهادة صحية خلال شهر مايو الماضي، فيما فحصت 3,873 عينة غذائية عبر إدارة المختبرات، وذلك في إطار جهودها الرقابية من خلال برنامج إجادة على المنشآت الصحية.

وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية شملت المنشآت الصحية في نطاق 16 بلدية فرعية، بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية على جودة الخدمات المقدمة، والإسهام في أمن وسلامة الغذاء، مشيرة إلى أن المنشآت التجارية يمكنها إصدار الشهادة الصحية وطباعتها عبر منصة” بلدي” دون الحاجة لمراجعة الأمانة، وذلك عبر ربط نتائج الفحص الطبي مع منصة الصحة إلكترونيًا.