أمانة جدة تضاعف جهود المكافحة الحشرية بمواقع تجمعات المياه

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نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في فرق المكافحة الحشرية أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، استمراراً للجهود السابقة بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة، بهدف الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، ويشارك في تنفيذها 512 عاملا وموظفاً، و(430) معدات وآليات، حيث تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على ثلاثة قطاعات تشمل (الشمال والوسط والجنوب).

وبينت أمانة جدة أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.