أمانة جدة تطرح فرصة الاستثمار في العين الحارة ضمن مشروع الطريق السياحي

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أعلنت أمانة محافظة جدة عن طرح فرصة استثمارية مميزة لتطوير موقع العين الحارة ببلدية غميقة في محافظة الليث، وذلك ضمن المرحلة الأولى لمشروع الطريق السياحي لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع الاستثماري تم طرحه للمنافسة العامة عن طريق التأهيل الفني للمستثمرين، ويتضمن إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منتجع ومتنزه العين الحارة للسياحة الاستشفائية والبيئية “غميقة – قرية الماء الحار”، وسيتميز بإقامة أنشطة سياحية وصحية وترفيهية على مساحة تتجاوز الـ 86 ألف متر مربع ولفترة تعاقد تمتد لـ 50 عاماً.

وأشارت إلى أن موقع العين الحارة بمركز غميقة في محافظة الليث من ضمن الوجهات السياحية ببرنامج الطريق السياحي الذي يعد من المشاريع الوليدة، التي ستكون جاذبة للعديد من المستثمرين الراغبين في تطوير هذه المنطقة وجعلها متنفساً صحياً وعلاجياً، حيث تنبع المياه الحارة الكبريتية من 19 عيناً، فيما يتميز الموقع بمناخ معتدل وطبيعة خلابة.

ودعت أمانة جدة الراغبين في دخول المنافسة، للاطلاع على تفاصيل الفرصة الاستثمارية لمشروع تطوير العين الحارة عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص” على الموقع (https://furas.momra.gov.sa/) أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية، والاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات ومعرفة مواعيد انتهاء الشراء وفتح المظاريف.

يذكر أن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، أطلقت برنامج الطريق السياحي لمنطقة مكة المكرمة، الذي يمثّل حلقة وصل بين مجموعة من المواقع الطبيعية والسياحية ذات الميز النسبية اقتصادياً، من خلال ربطها بطريق دائري يمتد بطول 940 كم، ويمر بالعديد من المعالم السياحية والثقافية والتراثية وكذلك الجبال والمتنزهات والوجهات البحرية بالمنطقة، بهدف تنمية المحافظات والمراكز التابعة لها عبر مجموعة من الأنشطة والمشاريع السياحية الجاذبة والرائدة، وطرحها للتطوير والاستثمار بمشاركة القطاع الخاص.