أمانة جدة تطلق ملتقى قادرون لدعم ذوي الإعاقة

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أطلقت أمانة محافظة جدة أمس، ملتقى “قادرون” برعاية معالي أمين جدة صالح بن علي التركي، وحضور قيادات الجهات المعنية، تزامنًا مع اليوم العالمي للإعاقة، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويسعى الملتقى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق التوعية المجتمعية الكافية لدعمهم، وذلك من خلال ورش عمل عُقدت على هامش الملتقى، شملت تجارب وقصص نجاح بمشاركة عدد من المتحدثين، إلى جانب لقاءات حوارية ومعرض مصاحب للجمعيات والمراكز المتخصصة في ذوي الإعاقة.

وأعلنت الأمانة عن اطلاق مسابقة بين المنشآت تهدف إلى تحقيق معايير الوصول الشامل، ومن ثم اختيار المنشأة الفائزة بجائزة مقدمة من معالي الأمين.