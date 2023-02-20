أمانة جدة تطلق 22 فعالية ومبادرة خلال احتفالات يوم التأسيس السعودي

المناطق_جدة

احتفاءً بيوم التأسيس السعودي الذي تنطلق فعالياته يوم الأربعاء 22 فبراير 2023م، تحت شعار “يوم بدينا”، أنهت أمانة محافظة استعداداتها لإطلاق 22 فعالية ومبادرة، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام في الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع.

وتشمل هذه الفعاليات أعلام الزينة والإضاءة، وإطلاق المسابقات والفنون الشعبية والتشكيلية، وجدارية يوم التأسيس، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وأوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي عبده، أن عروض الفنون الشعبية سيحتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، إضافة إلى مسابقات للأطفال، فيما خصصت الأمانة فعالية لمنسوبيها احتفاءً بهذه المناسبة.

و لفت إلى أن عروض الإضاءات والهوية ستشمل مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وفي ميادين “الكرة الأرضية والقناديل والنورس”، إلى جانب عدد من الفعاليات في حديقة الأمير ماجد احتفاءً بمناسبة “يوم التأسيس”.

وتشارك الأمانة فرحة المجتمع السعودي هذه الذكرى عبر الاحتفالات المصاحبة في المراكز التجارية، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بذكرى يوم التأسيس.

كما تتمثل مبادرات يوم التأسيس التي أطلقتها الأمانة، في حفل “يوم بدينا” بمركز حي النهضة، و زراعة الشتلات في حدائق جدة، وزيارة مرضى مستشفى الملك عبدالعزيز، وتكريم ذوي الإعاقة في فندق آيسكوت، فضلًا عن مبادرة “بسطة ماركت” بمركز المعارض والمؤتمرات.

وتتضمن مبادرات الأمانة أيضًا، حفل يوم التأسيس في ممشى طيبة بالحمدانية، وتوعية وتنظيف مواقع مختلفة في جدة، وفرصة تصوير ومونتاج جميع مواقع الاحتفالات، وتبرع للوطن في جميع المستشفيات، وتوزيعات “يوم بدينا” في عدة مواقع، إضافة إلى مبادرة “مشتلنا” للزراعة في مشتل الأمانة.