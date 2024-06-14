أمانة جدة تعتمد 5 نقاط تفتيش لمنع تهريب اللحوم عبر المنافذ

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اعتمدت أمانة محافظة جدة 5 نقاط تفتش لمنع تهريب لحوم الأضاحي عبر منافذ ومداخل المحافظة بمشاركة الجهات الأمنية، وذلك ضمن استعداداتها لخطة موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445هـ.

وأوضحت الأمانة أن نقاط التفتيش ستغطي المنافذ المؤدية إلى مدينة جدة وتشمل نقطة تفتيش الخمرة ، ونقطة تفتيش الكبرى الميت ، وطريق هدى الشام، ونقطة تفتيش الغولا ، وطريق مكة المكرمة القديم ، مؤكدة أن الفرق الميدانية ستعمل على مدار الساعة؛ بهدف منع نقل وتهريب لحوم الأضاحي من المشاعر المقدسة وغيرها إلى داخل المحافظة.

وأشارت إلى أن النقاط ستكون مدعومة بالعناصر البشرية والمعدات والآليات، بمشاركة البلديات الفرعية والجهات الأمنية وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في الأمانة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية المشددة حيال من يُضبط في تهريب اللحوم.

وتهيب أمانة جدة بالجميع الحذر من تداول واستهلاك اللحوم والأغذية مجهولة المصدر، حفاظًا على سلامتهم، لافتة إلى أنها تستقبل بلاغات المخالفات البلدية على مدار الساعة عبر تطبيق بلدي أو المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.