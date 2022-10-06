أمانة جدة تعقد اجتماعها الدوري لمناقشة الخطة التنفيذية لموسم الأمطار

المناطق_جدة

عقدت أمانة محافظة جدة ممثلةً بلجنة الأمطار الدائمة اجتماعها الدوري لمناقشة الخطة التنفيذية, وذلك لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على محافظة جدة خلال الفترة المقبلة من العام الجاري 1444هـ.

ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عددٍ من المشروعات في أنحاء المحافظة، حيث تضمنت خطة الأمطار, الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة.

كما ناقشت اللجنة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، من أجل رفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة, بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد, ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز.