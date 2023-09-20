أمانة جدة تعلن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ93

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فتحت أمانة محافظة جدة، أبواب الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93 “نحلم ونحقق”، في أرجاء المحافظة، عبر سلسلة من الفعاليات التي تستهدف كافة الفئات العمرية.

وتنطلق ثلاث فعاليات خلال يوم 21 سبتمبر الجاري، تتضمن عروضًا ثلاثية الأبعاد بهوية اليوم الوطني 93 وتستمر لمدة ثلاثة أيام، في كل من بوابتي طريق المدينة الغربية والشرقية، وميدان النورس.

كما تضيء أمانة جدة في اليوم نفسه، كلًا من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين “الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبد المجيد” وشارع السلام والكورنيش الأوسط، باللون الأخضر طيلة ثلاثة أيام، إضافة إلى جدارية رسم تعبيرية عن الوطن في ميدان خادم الحرمين الشريفين “سارية العلم”.

ويشهد ممشى اليمامة يوم 22 سبتمبر، استعراض فرسان بالخيول حاملين الراية السعودية وبالزي السعودي، لمدة يومين، مع تركيب إضاءات تفاعلية في مسار الخيل على الميدان، فضلًا عن رفع العلم السعودي في الشوارع والطرق الرئيسية لمدة ثلاثة أيام.

وفي اليوم نفسه، يستقبل مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، الأهالي للاستمتاع بالفنون الشعبية المتنوعة، إلى جانب فرقة أطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا في مسرح الطفل بالمركز.

وتستمر فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ93 ليوم 23 سبتمبر، حيث تشهد حديقة الأمير ماجد مشاركة فرقة للفنون الشعبية، ومسرح للطفل يتضمن فرقة للأطفال وألعاب تفاعلية ومسابقات وهدايا.

كما أطلقت الأمانة مبادرة زراعة 93 شتلة في 18 موقع بالتزامن مع اليوم الوطني ضمن جهودها في تعزيز السلوكيات الإيجابية للحفاظ على بيئة الوطن، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة, فيما تشارك جمعية مراكز الأحياء بـ 43 انشطة متنوعة ستشمل فعاليات ثقافية ورياضية وتشكيلية بالإضافة لزيارات للمرضى المنومين ومشاركة الأسر المنتجة ضمن الفعاليات المصاحبة

الجدير بالذكر، أن أمانة جدة جهزت احتفالًا لمنسوبيها ومنسوباتها في مبنى الأمانة يوم 25 سبتمبر، والذي يتضمن فرقة فنون شعبية وشاشات تفاعلية ومعرض، إضافة إلى رفع العلم السعودي وتخصيص بوابة ترحيبية في مدخل الأمانة بهوية اليوم الوطني وتوزيع الأعلام على الموظفين والموظفات.