أمانة جدة تعلن موعد المرحلة الثانية لإلزامية تسوير الأراضي الفضاء وتحدد المحاور والطرق الذي يشملها القرار

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أعلنت أمانة محافظة جدة موعد المرحلة الثانية لبدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والطرق الرئيسة والمقررة بتاريخ 1/3/2023م، داعية ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنبا لتطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

وبينت الأمانة أن المحاور والطرق المستهدفة بقرار تسوير الأراضي خلال المرحلة الثانية ستشمل: (طريق المكرونة – طريق الأمير متعب بن عبدالعزيز – طريق الكورنيش – شارع عبدالله السليمان – شارع البترجي – شارع الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز – شارع الأمير فيصل بن فهد – طريق الأمير نايف – شارع الأمير مشعل بن ماجد – شارع قريش).