أمانة جدة تعيد افتتاح شاطئ الكوكيان بأبحر الجنوبية

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أعادت أمانة محافظة جدة افتتاح شاطئ الكوكيان في منطقة أبحر الجنوبية، للعامة وبدون رسوم دخول بعد أن أزالت الحواجز الخرسانية المحيطة بالشاطئ.

ويعد الشاطئ من أجمل مناطق السباحة المفتوحة وتم تطوير المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص، على مساحة 24 ألف متر مربع وشاطئ سباحة بطول 400 متر.

ويضم الشاطئ مرافق وخدمات متكاملة من جلسات خارجية وداخلية وكراسي للتشميس ومجموعة من المطاعم في صالة مكيّفة، إضافة إلى أكشاك الآيس كريم والقهوة مما يجعله مناسباً للعائلات والزوار خلال إجازة الصيف.

وسيحظى الأطفال بالكثير من المرح، حيث يضم الشاطئ ألعاب مائية في البحر ومنطقة ألعاب للأطفال ، كما تضم مرافق الشاطئ غرف تبديل الملابس وغرف الاستحمام ودورات المياه.