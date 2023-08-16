أمانة جدة تغلق 125 من المحال والأكشاك المخالفة بنطاق بلدية طيبة

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أغلقت أمانة محافظة جدة خلال حملة مشتركة مع الجهات المعنية 125 منشأة ما بين محال وأكشاك مخالفة في “أم الحمام وموقع تشاليح الحمدانية المؤقت”، وذلك ضمن جهودها في منع الأنشطة العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية والحد من التشوهات البصرية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية ببلدية طيبة الفرعية شاركت في حملة موسعة على منطقة “تشاليح الحمدانية” وأم الحمام والتي أسفرت عن إغلاق 93 من المحال وإزالة 32 من “الأكشاك” فيما جرى سحب 49 مركبة من موقع التشاليح المؤقت.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة وعدم ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المعنية.