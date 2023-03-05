أمانة جدة تقيم دورات نوعية للارتقاء بالمشاريع

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نفذت أمانة محافظة جدة اليوم الاثنين دورتي “الإشراف المركزي والميداني” و”إدارة المشاريع الاحترافية PMP” وذلك ضمن برامج الإدارة العامة للموارد البشرية لرفع كفاءة الموظفين وتحقيق الإنتاجية والجودة في العمل.

وأوضح مدير المشروع للبرامج التدريبية ورئيس قسم التدريب بأمانة جدة رائد حمدان الجهني أن البرامج التدريبية شملت ورش عمل وتقييم والتي تضمنت محاور تتعلق بـ صياغة وتقييم استراتيجيات المشاريع ومتابعتها – إدارة موارد ومخاطر المشروع – تخطيط نطاق المشروع وإدارته – كما ناقشت الورش التدريبية دراسة جدوى المشروع والتقارير وتسليمها.

وتأتي هذه البرامج التدريبية في إطار التعاون القائم بين أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية وعدد من المؤسسات الهادف إلى الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنسوبيها.