أمانة جدة تكثف أعمال رش تجمعات المياه بنطاق البلديات

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تواصل أمانة محافظة جدة، أعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية، عبر فرق المكافحة الحشرية ، وذلك استمراراً للجهود السابقة بعد الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة جدة، بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة بشكل يومي، وذلك وفق خطة تغطي جميع أحياء محافظة جدة، حيث يشارك في تنفيذ الخطة (512) عاملاً وموظفاً، و(430) معدة وآلية، وتم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات وتشمل (قطاع الشمال وقطاع الوسط وقطاع الجنوب).

وبينت أمانة جدة بأن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.