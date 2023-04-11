أمانة جدة تكثف مراقبتها على الباعة الجائلين

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أسفرت جهود أمانة محافظة جدة في تحسين المشهد الحضري ومكافحة الظواهر السلبية عن إزالة أكثر من 23 من البسطات العشوائية بنطاق بلدية الجامعة, يأتي ذلك ضمن حملة الرقابة الميدانية لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة عبد الله حمود مباركي أن البلدية باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة ضمن الحملات التي تنفذها الفرق الميدانية لرصد ومنع انتشار “البيع العشوائي” في الشوارع الرئيسة وداخل الأحياء والتي أسفرت عن مُصادرة 23 بسطة عشوائية جرى استخدامها لبيع الخردوات مضيفاً أن الأعمال الميدانية شملت إزالة آثار تلك البسطات على الطرق والأرصفة بنطاق الجامعة.

يذكر أنّ أمانة جدة تنفذ حملات عديدة على المواقع التي يتواجد “البيع العشوائي” وجار متابعتها للحد من هذه الممارسات فيما يأتي ذلك ضمن الجهود لرفع مستوى الامتثال، والذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، وثمنت أمانة جدة مساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.