أمانة جدة تكمل استعداداتها للاحتفاء بيوم التأسيس

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اعتمدت أمانة محافظة جدة 37 فعالية ستشهدها الطرق الرئيسية والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع بالمحافظة، تشمل الإضاءة والمسابقات والعروض المسرحية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية، وأكثر من 2500 علم ، في إطار الاستعدادات لاحتفالات يوم التأسيس الذي تنطلق فعالياته غداً.

وأوضح المدير العام لخدمة المجتمع بالأمانة ماجد بن عمر السلمي, أن يوم غد سيشهد عروض الفنون الشعبية التي سيحتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، إضافة إلى مسابقات للأطفال، فيما تقرر تنفيذ عدد من الفعاليات يوم الجمعة بحديقة الأمير ماجد متضمنة مسرحاً للطفل وألعابًا تفاعلية, والرسوم والتلوين والمعزوفات الموسيقية احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس.

ولفت إلى أن الفعاليات سيصاحبها عروض الإضاءات، والهوية التي تشمل مبنى الأمانة، وبوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وميادين الكرة الأرضية والقناديل والنورس.