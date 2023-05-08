أمانة جدة تنجز 26 % من مشروع تخفيض المياه السطحية بحي طيبة

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أنجزت أمانة محافظة جدة 26 % من أعمال مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار بحي طيبة، الذي يجري تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال، ومدة تنفيذه تصل لـ 36 شهرًا.

وأكد وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار غسان بن عبدالله الزهراني، أن المشروع يخدم مساحة تقدر بـ 10.90 كم2، وسيحد من خطورة تأثير مياه الأمطار وجريان المياه المنقولة، بهدف القضاء على تجمعات المياه السطحية التي نتج عنها تأثيرات سلبية صحية وبيئية على السكان.

وأبان أن المشروع عبارة عن تنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار بحي طيبة شرق طريق المدينة وشمال القناة الشرقية بمحافظة جدة، ويشمل إنشاء وتنفيذ شبكات تصريف ومحطة رفع ومناهيل ومصائد تصريف مربوطة بالقناة الشمالية، إضافة إلى تنفيذ حلول عاجلة لخفض منسوب المياه السطحية.