أمانة جدة تنجز 68 % من مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة

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أنجزت أمانة محافظة جدة نحو 82% من مشروع الأرصدة الافتتاحية، و68 % من مشروع حصر وجرد وتقييم الأصول الثابتة منذ انطلاقته في العام الماضي، الذي يندرج ضمن الخطة الزمنية لأمانة جدة في التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

ويهدف المشروع الممتد العمل عليه لـ18 شهرًا، إلى إعداد سجل أصول ثابتة لأمانة جدة، فيما تم الإنتهاء من 4 مخرجات تتضمن الخطة التفصيلية وتقارير التقييم وسجلات الحصر والأصول، ويجري العمل على بقية المخرجات الـ7 الأخرى.

وأكد معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، على تعامل الدولة مع مواردها بطرق علمية منظمة، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 المتضمنة تغييرًا شاملًا في العقلية والفكر وآلية العمل بشكل يمكن من خلاله الاطلاع على المستقبل، مشيرًا خلال ورشة عمل التي أقيمت اليوم بأمانة جدة، بعنوان “إلقاء الضوء على ما أُنجز من الخطة الزمنية لمشروعي التحول المحاسبي، إلى أن هذا المشروع يمثل أحد ركائز رؤية المملكة 2023م الهادفة إلى جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية فيها.

ولفت النظر إلى مرور تنفيذ مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي المتضمن الأرصدة الافتتاحية وحصر الأصول، بمراحل تطويرية جزء منها أساسي والآخر شهد تعاون عدد من المكاتب الاستشارية من ذوي الخبرة لإنجاحه، مبينًا إن مشاركة وزارة المالية وأمانات العاصمة المقدسة وجدة والشركات المنفذة، ستضيف إثراءً معرفيًا كبيرًا لتحقيق سرعة إنجاز مراحل هذا المشروع من خلال تبادل الخبرات والانتهاء منه قريبًا.

من جانبه أبان وكيل وزارة المالية المساعد الرئيس التنفيذي لمركز الاستحقاق المحاسبي، عبدالله بن حمد المهذل، أن هذا التحول يهدف إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، إلى جانب بناء المركز المالي للدولة، وتحقيق إحدى ركائز الرؤية 2030، مشيرًا إلى أن التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بدأ بالمفاهيم والوصول إلى القوائم المالية وفق أساس الاستحقاق التي تعكس المالي لأمانة محافظة جدة.

من جهته أشار مساعد أمين محافظة جدة للشؤون المالية والميزانية، أحمد بن معطي الحمراني، أن مشروع التحول إلى الاستحقاق المحاسبي إلى الإنجاز الذي حققته الأمانة جدة في التحول إلى الاستحقاق المحاسبي بدءًا بالمفاهيم ووصولًا إلى القوائم المالية، وفق أساس الإستحقاق التي تعكس المركز المالي لأمانة محافظة جدة.

وشهدت ورشة العمل تقديم العديد من العروض تمثلت في المكاتب الاستشارية للأرصدة الإفتتاحية وحصر الأصول في أمانتي جدة والعاصمة المقدسة، وعرض الإنجازات، وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمانة بمنطقة مكة المكرمة.