أمانة جدة تنجز 70% من مشروع عبارات تصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز

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أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز ما نسبته 70% من أعمال مشروع إنشاء عبارات فوق قناة تصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز، وذلك بهدف تحرير الحركة المرورية وتسهيل دخول السكان في الأحياء المجاورة.

وأوضحت الأمانة أن المشروع يأتي ضمن خططها لتحسين التقاطعات والارتقاء بشبكة الطرق في مدينة جدة وتحسين جودة الحياة، والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وتبلغ تكلفته الإجمالية نحو 18 مليون ريال ومدة تنفيذ خلال 12 شهرا.

وسيتضمن المشروع إنشاء عبّارة على المدخل الرئيس بطريق المنذر بن حارثة (جوار بلدية الجنوب) بعدد 3 حارات في كل اتجاه، حيث ستسهم في تحرير الحركة المرورية للمتجهين من وإلى طريق الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، وتخدم سكان أحياء (الأمير فواز – والأمير عبدالمجيد – والأجاويد – والسنابل – والهدى – بالإضافة لمشاريع الإسكان في ضاحية الميّار)، كما ستحقق تناسبًا مع التوسعة المستقبلية الجاري تنفيذها لطريق المنذر بن حارثة بكامل عرضه والذي سيبلغ 52 مترًا، بالإضافة لتنفيذ ثلاث عبّارات أخرى ستسهم في الربط وتسهيل التنقل بين مناطق شمال وجنوب قناة تصريف مياه الأمطار (مجرى السيل)، وهي عبّارتان في الجهة الغربية باتجاه طريق الفلاح، والعبارة الثالثة شرق بلدية الجنوب الفرعية، وستسهم جميعها في تحسين حركة المركبات في المنطقة ورفع مستوى السلامة المرورية.