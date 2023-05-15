أمانة جدة تنظم ورشة أمنك السيبراني

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نظمت أمانة محافظة جدة ممثلةً في الإدارة العامة للأمن السيبراني بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية ورشة بعنوان (أمنك السيبراني في التعاملات الحكومية والبنكية) انطلاقا من حرصها على تعزيز مفهوم الأمن السيبراني، وإيضاح مدى خطورة عدم الالتزام بأنظمته.

وتهدف الورشة تعزيز حماية المعلومات والبيانات المتداولة من العبث والتخريب والتبديل والتهديدات السيبرانية وآليات التعامل معها وطرق الوقاية. حيث استعرضت الورشة التي قدمتها م. مها الغامدي التعريف بالحسابات الحكومية والبنكية وأنواع التعاملات والبيانات الحساسة التي تتضمنها الحسابات، والمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها بالإضافة لمؤشرات الاختراق وطرق حماية الحسابات الحكومية والبنكية.

يشار أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورش التي قدمتها الإدارة العامة للأمن السيبراني والتي تهدف الى رفع الوعي لدى منسوبي أمانة محافظة جدة والجاهزية للتصدي للمخاطر السيبرانية.