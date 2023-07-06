أمانة جدة تنفذ أكثر من 23 ألف جولة رقابية على المنشآت

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نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر يونيو الماضي أكثر من 23 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبينة أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 14.898 منشأة صحية و 8,762 منشأة تجارية وإغلاق 515 منشأة مخالفة.

ونتج عن الجولات تسجيل 22.247 مخالفة، تنوعت مابين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.