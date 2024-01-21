أمانة جدة تنفذ أكثر من 257 ألف جولة رقابية على المنشآت خلال العام الماضي 2023

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نفذت أمانة محافظة جدة خلال العام الماضي أكثر من 257 ألف جولة رقابية، على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال العام الماضي زيارة 157,066 منشأة صحية و 100,586 منشأة تجارية، وإغلاق 8,078 منشأة مخالفة.

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 226,389 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وقدمت الأمانة شكرها للمنشآت التي سجلت تقدمًا في مستوى الامتثال، الذي انعكس على جودة خدماتها للمستهلكين، مثمنة تعاون السكان في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.