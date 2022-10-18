أمانة جدة تنفذ حملة على مواقع “البيع العشوائي”

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نفذت أمانة محافظة جدة أمس، حملة في نطاق البلد استهدفت الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية و”البيع العشوائي” وتحسين المشهد الحضري في منطقة الأسواق والمحال التجارية.

وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية الممثلة في بلدية البلد، باشرت أعمال متابعة ظاهرة الباعة الجائلين في ذات النطاق، ومنع انتشارهم في الشوارع والأسواق الرئيسة، حيث تمكن المراقبون من مُصادرة 5 أطنان وإتلاف أكثر من 12 بسطة عشوائية، التي اشتملت على أعمال إزالة آثار تلك البسطات من الشوارع والطرق ضمن الحملات المتواصلة بالنطاق.