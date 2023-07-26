أمانة جدة تنفذ حملة ميدانية لتحسين المشهد الحضري بنطاق الشرفية

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نفذت أمانة محافظة جدة حملة ميدانية موسعة بنطاق بلدية الشرفية الفرعية, أسفرت عن مصادرة أكثر من 245 كجم من الخضروات بعد رصد وإزالة بسطات عشوائية, ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة الصبات الخرسانية والردميات الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي والنظافة بشكلٍ عام.

وأوضح رئيس بلدية الشرفية الفرعية المهندس سعد محمد القحطاني، أن الحملة الميدانية, والتي تأتي ضمن الأمانة المستمرة في تحسين المشهد الحضري وإزالة المشوهات البصرية وتحسين المظهر العام للمدينة داخل الأحياء السكنية، نتج عنها رفع أكثر من 27 صبة خرسانية, كما جرى رصد عدد من مخالفات المباني تمثلت في عدم وجود ساتر للمباني قيد الإنشاء, وتأمين حاوية نقل مخلفات, وإلقاء المخلفات في أراض الغير, إضافة إلى استخدام الساحات والطرقات وعدم وجود ساتر شراعي على المبنى, حيث جرى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.