أمانة جدة تواصل جهودها لمواجهة الحالة المطرية

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واصلت أمانة محافظة جدة خطتها الميدانية لمواجهة الحالة المطرية المتوقعة وفقا للتقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك عبر انتشار فرق العمل والمعدات ورفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وكانت الأمانة قد باشرت أعمال سحب المياه في عدد من المحاور والطرق والشوارع الرئيسة والداخلية وذلك جراء الأمطار التي هطلت خلال اليومين الماضيين مستعينة بـ 1.953 معدة و 3.333 عامل بنطاق 16 بلدية فرعية و 13 مركز إسناد.

وأشارت الأمانة إلى أن خطة الأمطار تضمنت العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفرق، فيما يجري ذلك بالتزامن مع جهود الأمانة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من المشاريع في أنحاء المحافظة.