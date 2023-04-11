أمانة جدة توقع عقد مشروع تغطية الخلايا ومعالجة الغازات بمردم النفايات

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وقعت أمانة محافظة جدة عقد مشروع (تغطية الخلايا 1 ،2، 3 ومعالجة الغازات) بمردم النفايات بوادي عسلاء، بتكلفة بلغت 70 مليون و 800 ألف ريال، ضمن مبادرة بيئية تعتمد على الطاقة النظيفة وتساهم في تحسين جودة الحياة كإحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م.

وذكر المدير العام لمشاريع النظافة والمرادم صالح بن محسن الزهراني أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مستدامة للأجيال القادمة، من خلال سحب الغازات المتولدة في مردم النفايات وتحويلها إلى طاقة، إضافة الى ارتباط المشروع بعدد من المبادرات البيئية ومن أهمها “مبادرة السعودية الخضراء” والتي تعتمد على الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وأوضح أن المشروع يتميز بتغطية الخلايا الهندسية 1,2,3 في المردم من خلال نظام متكامل يمنع تسرب الغازات ومن ثم سحب هذه الغازات بشبكة من الأنابيب لمعالجتها وإنتاج الطاقة الكهربائية، وذلك بقدرة تصل إلى 10.000 م3 من الغازات من خلال نظام جمع متكامل، كما تقدر كمية الطاقة الكهربائية المنتجة بـ 1.5 ميجا في ساعة، والتي ستستخدم في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مشروع المردم .

وأشار الزهراني إلى أن المشروع يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 761.000 طن سنويا، كما يتضمن زراعة 1000 شجرة في المردم مما يعزز من الاستدامة البيئية ويساهم في مبادرة السعودية الخضراء.