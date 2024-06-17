أمانة جدة تُحبط تهريب 466 ذبيحة فاسدة وترصد 102 من المسالخ العشوائية

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أحبطت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تهريب 466 ذبيحة فاسدة ضمن لحوم الهدي والأضاحي، وذلك أثناء محاولة نقلها من المشاعر المقدسة إلى جدة.

وأتلفت كل من بلديات الجنوب – أم السلم – بريمان – طيبة بالتعاون مع إدارة المسالخ وأسواق النفع العام خلال اليوم الأول 448 ذبيحة فاسدة بعد رصد محاولة تهريبها من خلال نقاط التفتيش الـــ 5 المنتشرة على مداخل المحافظة، واحتجزت الأمانة بمشاركة الجهات الأمنية 47 مركبة تقل أضاحي بطرق مخالفة وتفتقر لاشتراطات الحفظ والتخزين.

وفي السياق ذاته أزالت الأمانة 58 من الحظائر المخالفة، و102 مسلخ عشوائي تمارس ذبح المواشي بطرق عشوائية في بيئة تفتقر لأدنى اشتراطات النظافة ولا تتبع وسائل السلامة الصحية الذبح.

يأتي ذلك في إطار جهودها الرقابية لحماية سلامة الغذاء، والتصدي لمحاولات نقل وتداول اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر .