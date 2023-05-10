أمانة جدة تُزيل 90 ألف متر مربع من المزارع لمخالفتها اشتراطات الري

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أزالت أمانة محافظة جدة 8 مزارع على مساحة 90 ألف متر مربع في حي أبو جعالة، وذلك بعد التأكد من ري مزروعاتها وشتلاتها بمياه الصرف الصحي، عقب تسجيل الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، خلال جولاتها الرقابية عددٍ من المخالفات والتعديات في الحي.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة المهندس عمرو الدقس، أن الفرق الرقابية بمشاركة بلدية الجنوب الفرعية، رصدت مزارع يستخدم أصحابها مياه الصرف الصحي في عملية ريّها, مبيناً أنه تم رصد حواجز للمياه “عقوم” ترابية مخالفة، فضلًا عن تعديات على قناة المياه المعالجة في منطقة أبو جعالة، وذلك من خلال استغلال 10 أشياب لسحب المياه المعالجة بغرض بيعها بطرق غير نظامية، إلى جانب غرفة لعمالة مخالفة بمساحة 260 متراً مربعاً تمت إزالتها بالكامل.

وأشار الدقس إلى أن أعمال الإزالة شملت أيضًا 10 هياكل لأنابيب المياه، كما أعادت أمانة جدة بناء معبر فوق القناة المائية كان قد تعرض للتكسير مسبقًا من قبل أصحاب المزارع المخالفة, بالإضافة إلى إعادة بناء المعبر، بردم و دك الأجزاء المتكسرة منه، عن طريق استخدام 240 متراً مكعباً من مواد الدك النظيف، إلى جانب أعمال ردم وتسوية بلغ حجمها 1510 أمتار مكعبة، ورفع 896 طنًا من الدمار، وتنظيف 33.800 ألف متر مربع من مجاري المياه، إلى جانب فتح طريق بمحاذاة مجاري المياه بعد تنفيذ عمليات ردم وإزالة لهذا الغرض على مساحة 15.750 ألف متر مربع.