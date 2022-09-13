أمانة جدة والهلال الأحمر تنظمان محاضرة ومعرضاً توعوياً حول الإسعافات الأولية

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استضافت أمانة محافظة ممثلة في الإدارة العامة لخدمة المجتمع والإدارة العامة للموارد البشرية، بالتعاون هيئة الهلال الأحمر معرضاً توعوياً؛ بهدف التوعية بأهمية الإسعافات الأولية، وطرق التعامل مع الحالات الطارئة.

واشتمل المعرض على محاضرة بعنوان “مبادئ الإسعافات الأولية”، قدمتها هيئة الهلال الأحمر السعودي لمنسوبي الأمانة، كما صاحب الفعاليات معرضا تعريفيا استعرضت الهيئة من خلاله طرق عمل المسعفين في الحالات الطارئة والاجراءات المتبعة.

وأوضح مدير عام خدمة المجتمع بأمانة جدة ماجد عمر السلمي أن المبادرة تأتي في إطار اتفاقية التعاون بين الأمانة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في “إدارة التدريب”؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين في تقديم برامج اجتماعية صحية تثقيفية.