أمانة جدة وجامعة الأعمال والتكنولوجيا توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

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وقّعت أمانة جدة اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الأعمال والتكنولوجيا، بحضور معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، التي تأتي في إطار تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين الأمانة ومؤسسات المجتمع الحكومية والخاصة.

ومثل أمانة جدة في توقيع الاتفاقية وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي بن عبدالقادر عبده، فيما مثل جامعة الأعمال والتكنولوجيا رئيس الجامعة المكلف الدكتور وئام تونسي.

وتهدف اتفاقية الشراكة بين الأمانة والجامعة إلى توثيق العلاقة من خلال التعاون في تقديم المبادرات البيئية والثقافية والاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع، وستشمل الاتفاقية عدداً من مجالات التعاون لتنفيذ المبادرات والفعاليات والبرامج ودعم الأعمال والأنشطة التي تخدم المدينة في شتى المجالات إلى جانب دعم الكوادر البشرية ببرامج التدريب والتطوير.