أمانة حائل ترفع 280 ألف طن من النفايات المنزلية خلال العام الحالي

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رفعت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للنظافة 280 ألف طن نفايات منزلية وإزالة 270 ألف طن من مخلفات الهدم والبناء مجهولة المصدر، منذ بداية العام 2022 من مختلف أحياء مدينة حائل.

وشملت أعمال الفرق غسيل الأرصفة بواقع 14000 كيلو متر طولي، وغسيل ساحات خارجية لـ 500 مسجد، وإنجاز أعمال كنس والتقاطات من الأراضي الفضاء بمساحة 3500 كيلو متر مربع, بالإضافة لأعمال الكنس اليدوي بطول 26000 كيلو متر طولي, إلى جانب إنجاز أكثر من 1500 جولة ميدانية لمكافحة آفات الصحة العامة.

كما شملت أعمال الأمانة ترسية عقد هياكل السيارات التالفة والمهملة الذي باشر إعماله على أرض الواقع وتم رفع أكثر من 2500 سيارة.

وأشار الدكتور النومسي، أنَّه خلال هذا العام تم توقيع عقد استثمار المردم الهندسي الجديد وتسليم المستثمر مردم النفايات القديم، كما تم ترسية وتسليم وطرح وتمديد العديد من مشاريع النظافة لمدينة حائل لكل من المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بعد اعتمادها من هيئة كفاءة الإنفاق، لافتاً النظر إلى أنه تم رفع تأهيل المرحلة السابعة للطرق الرئيسة المستلمة مؤخراً من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ودعت الأمانة الأهالي والمقيمين إلى المشاركة الفعالة في تحقيق مستهدفات معالجات التشوه البصري والحفاظ على الصحة البيئية من خلال التعاقد مع الجهات المعنية لاحتواء ونقل مخلفات الهدم والبناء وتقليل نسبة النفايات الصادرة من المنازل، مشيداً بالمشاركات الإيجابية للسكان ودورهم الفاعل في المحافظة على نظافة مدينتهم.