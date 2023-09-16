أمانة حائل تستعرض جهودها في التنمية الحضرية والعمرانية بمعرض سيتي سكيب

المناطق_هاني المحيفر

اختتمت أمانة حائل مشاركتها الناجحة في معرض سيتي سكيب العالمي على أرض مركز المعارض والمؤتمرات في ملهم والذي استمر حتى 13 سبتمبر الجاري.

وأوضح مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أن الأمانة أتت مشاركتها بدعم ومتابعة أمين المنطقة م. سلطان الزايدي والتي شملت جناحًا تفاعليًا بممرات زمنية وعروض ثلاثية الأبعاد ومحتويات متنوعة، شدت الزوار إليه ، وأشار إلى أنه يشمل استعراض أنظمة البناء في المدينة عبر خريطة تفاعلية، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية، وعرض تفاصيل عدد من المشاريع التنموية في المنطقة .

ولفت أن الجناح أخذ الزائر في رحلة متكاملة تستعرض مراحل بناء وتنمية المدينة ويسلط الضوء على مشاريعها الكبرى، بالإضافة إلى تفاصيل استراتيجياتها وخططها ومبادراتها الهادفة إلى الارتقاء بالبيئة الحضرية والعمرانية، وتجاربها في خدمة العميل وجهود الرقابة على المدينة .