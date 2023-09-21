أمانة حائل تستكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ 93

المناطق_هاني المحيفر

استكملت أمانة منطقة حائل جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، من خلال تركيب الأعلام والإضاءات باللون الأخضر والأبيض على الطرق والمحاور والميادين العامة والمنتزهات، إضافة إلى الانتهاء من الإعداد والتحضير لإطلاق حزمة من الفعاليات الوطنية والأنشطة المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية في عدد من الحدائق والميادين.

وتضمنت التجهيزات التي قامت بها الأمانة تركيب ما يقارب 5000 علم وطني ترفرف خفاقة على الأسوار في الميادين العامة ومثبتة على أعمدة الإنارة وأسوار المباني العامة، كذلك تم تركيب عدد 500 مجسم مضيئ يحمل هوية اليوم الوطني في الميادين والحدائق العامة، كما تم تركيب عدد 350 شعارًا مضيئًا و300 كشاف باللون الأخضر والأبيض ، إضافة لتركيب 350 كشافًا “1000 وات”، بالإضافة إلى عروض ضوئيه ثلاثية الأبعاد في 6 واجهات جبلية، وتجهيز شاشات تلفزيونية بالميادين والمنتزهات العامة.

وأطلقت الأمانة كذلك في وقت سابق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، مبادرة مجتمعية بتشكيل لوحة لرسم شعار ‏الهوية الجديدة ‏لليوم الوطني بعنوان “نحلم ونحقق” ، بحيث تم تشكيلها بـ 500 متطوع من أبناء وبنات الوطن الغالي، بطول 500متر مربع، بمساحة إجمالية بلغت 5000 متر مربع.