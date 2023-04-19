أمانة حائل تشارك “فرحة العيد” بفعاليات ترفيهية كرنفالية متنوعة

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أكملت أمانة منطقة حائل استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ من خلال تجهيزات جميع المواقع الخدمية والترفيهية من حدائق وساحات وميادين عامة وتركيب العديد من اللوحات المعبرة لهذه المناسبة السعيدة.

وأوضح مساعد أمين منطقة حائل لقطاع الإعلام المهندس سعود آل علي أن الأمانة تستعد لمشاركة أهالي المنطقة وزوارها بـ7 فعاليات منوعة تستهدف جميع الفئات في 7 مواقع مختلفة لتغطية وجهات مدينة حائل كافة، أبرزها حديقة الأمير عبد العزيز بن سعد، ومنتزه الفجر، مؤكداً حرص الأمانة على تفعيلهما ليصبحا مقراً للفعاليات الترفيهية والثقافية التي تنظمها الأمانة.

وأشار إلى تجهيز 105 حدائق ومنتزهات في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، لاستقبال العيد وتزيينها بهوية العيد وتوزيع الهدايا على الأطفال ومشاركتهم الفرحة, مبينا أن الأمانة تعمل على تصميم وجهات ترفيهية مع فرق متخصصة في عدد من الحدائق والمنتزهات ضمن الاستعدادات لاستقبال العيد المبارك، التي تتضمن مسرحاً للعروض الفنية والمرئية ومنطقة كرنفالية لشخصيات العيد والعرضة السعودية والسامري إضافة إلى ركن للفنون السمعية الفردية وتوزيع أكثر من 30.000 هدية بهوية العيد ، بالإضافة إلى تفعيل مناطق عصرية للفود ترك ووجود عدد من المسابقات والجوائز ، لافتاً أن الأمانة قامت مؤخراً بتجهيز الطرق والميادين العامة بأعمال الزينة في الشوارع والمداخل، وتكثيف أعمال الزراعة، إضافة إلى تزيين الطرقات الرئيسية والشوارع والساحات المختلفة بالأشكال المضيئة، والزخارف الشعبية التي تحتضن عبارات وهوية العيد.

وأكد أن الإدارات الرقابية بالأمانة تواصل عملها لمواقع ارتياد الزوار، وتم وضع برنامج عمل مستمر يتضمن مواصلة تكثيف النظافة العامة على المرافق والرقابة الميدانية الدائمة، وتكثيف الرقابة الصحية على المحلات العاملة في مجال الأغذية خاصة المطاعم والكافيهات والبوفيهات والبقالات ومجمعات المواد الغذائية ومحلات بيع الحلويات.