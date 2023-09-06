أمانة حائل تطرح عددًا من الفرص الاستثمارية

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طرحت أمانة منطقة حائل عددًا من الفرص الاستثمارية، وذلك ضمن جهودها في تعزيز استثمارات المنطقة وتمكين القطاع الخاص من الإسهام في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة بالمنطقة.

وشملت الفرص المطروحة ترميم وإزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة كشك، في شارع جدة بمدينة حائل، بمساحة قدرها 16 مترًا مربعًا، إضافة إلى ‏فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مركز تجاري – أنشطة تجارية – ، بطريق الأمير عبدالعزيز بن سعد بحائل، بمساحة تقدر بـ 1.190 مترًا مربعًا، وكذلك فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مستودع قطعة رقم ( 450 ) – الأنشطة التجارية ، بمساحة قدرها 5.120.67 مترًا مربعًا، وفرصة ترميم أو إزالة وإنشاء وتشغيل وصيانة حديقة الورود، بمساحة 18مترًا مربعًا.

وبينت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي لتطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، داعية الراغبين بالاستثمار التواصل مع وكالة الاستثمار بالأمانة والاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.