أمانة حائل تعالج أكثر من 16000 بلاغ في التشوه البصري بعدد من المواقع بحائل

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واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة حائل خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال معالجتها لـ 1645 بلاغاً لمخلفات البناء والهدم، ومعالجة 510 بلاغات خاصة بتشوهات الجدران داخل مدينة حائل، وكذلك معالجة 4368 بلاغاً لصيانة أعمدة الإنارة، و 224 بلاغاً يخص الحواجز الخرسانية.

وأوضحت الأمانة أنها عالجت 4090 بلاغاً لصيانة وإصلاح الطرق، و 178 بلاغاً يخص إزالة السيارات التالفة، بالإضافة إلى 4807 بلاغات تخص النظافة العامة، 445 بلاغاً للحدائق والمنتزهات، مؤكدة أنها تستهدف القضاء على مسببات التشوه البصري وفق الخطط المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والمشاركة في حماية المرافق العامة عبر التواصل مع مركز البلاغات.