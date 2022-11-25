أمانة حائل تعالج أكثر من 38 ألف بلاغ تتعلق بالتشوه البصري

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عالجت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أكثر من 38 ألف بلاغ خلال العام 2022م تتعلق بالتشوه البصري في مدينة حائل وضواحيها.
وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أن أمانة المنطقة أنهت معالجة 569 بلاغاً يخص السيارات التالفة ، وصيانة ومعالجة 11,771 عامود إنارة، ومعالجة 20,891 بلاغاً للنظافة، إضافة إلى عدد 4.811 بلاغاً لمخالفات المباني, مؤكدًا أن الأمانة تستهدف معالجة الملاحظات والقضاء على مسببات التشوه البصري بأشكاله كافة، داعياً الجميع للإبلاغ عما يجدونه من ملاحظات من خلال التواصل مع مركز البلاغات (940).