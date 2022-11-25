أمانة حائل تعالج أكثر من 38 ألف بلاغ تتعلق بالتشوه البصري

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عالجت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها أكثر من 38 ألف بلاغ خلال ‏العام 2022م تتعلق بالتشوه البصري في مدينة حائل وضواحيها.‏

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن ‏فهد آل علي أن أمانة المنطقة أنهت معالجة 569 بلاغاً يخص السيارات التالفة ،‏ وصيانة ومعالجة 11,771 عامود ‏إنارة، ومعالجة 20,891 بلاغاً للنظافة، إضافة إلى عدد 4.811 بلاغاً لمخالفات المباني, مؤكدًا أن الأمانة تستهدف معالجة الملاحظات والقضاء على مسببات التشوه البصري ‏بأشكاله كافة، داعياً الجميع للإبلاغ عما يجدونه من ملاحظات من خلال التواصل مع ‏مركز البلاغات (940).‏