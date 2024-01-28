أمانة حائل تعالج التشوه البصري في عدد من المواقع بالمنطقة

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عالجت أمانة منطقة حائل وبلدياتها التابعة لها، خلال الإسبوع الماضي 997 بلاغاً في التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري في ‏المنطقة ‏ومحافظاتها ، وذلك ضمن أعمالها الميدانية من خلال فرقها المخصصة لرصد الملاحظات ومعالجتها، أو إضافة إلى ما يردها من ملاحظات عبر حملة صور وأرسل عبر برنامج “بلدي” .

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي أن أعمال معالجة التشوهات البصرية شملت تأهيل الشوارع بأعلى جودة، ورفع كفاءة الطرق وتحسين المشهد الحضري ‏من خلال معالجة 431 موقعاً في صيانة الطرق والأرصفة، وصيانة 195 من أعمدة الإنارة، إلى جانب معالجة 90 موقعاً لصيانة الحدائق والمنتزهات، و7 بلاغات للمياه والمستنقعات، ونظافة 246 من الأماكن العامة، ومعالجة 12 موقعاً للحيوانات والحشرات، وكذلك رفع 15 سيارة تالفة ، ليتم إنجاز ما نسبته 98٪ من البلاغات، ويحقق رضى للمستفيدين تجاوز 93 %.

وأكد آل علي أن الأمانة تستهدف القضاء على العشوائيات ومسببات التشوه، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية في أهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة، ومعالجة التشوه البصري بجميع أشكاله.

يذكر أن أمانة حائل ضمن مبادراتها في معالجة التشوه البصري في المدينة قامت بتركيب كاميرات لرصد التشوه البصري في سيارات نقل النفايات والاستفادة من تنقلها بالمدينة، بالإضافة إلى برامج تقنية ذكية “طائرات الدرونز ” تتعرف على عناصر التشوه البصري بشكل استباقي وتحديد مواقعها، لتباشر الإدارات في معالجتها وفق الأصول الفنية، حيث شملت الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري , الاهتمام بالحدائق والنظافة والطرق وتحسين مداخل المدينة.