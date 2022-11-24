أمانة حائل تعزز الامتثال لدى المنشآت التجارية بأكثر من 16 ألف جولة رقابية

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نفّذت أمانة منطقة حائل ‏خلال الربع الأول والثاني والثالث من عام 2022م، أكثر من 16 ألف جولة رقابية ميدانية على جميع المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، بالمنطقة ومحافظاتها للتأكد من تقيدها بالأنظمة والاشتراطات البلدية وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لديها.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي، أن الفرق الرقابية قامت بـ 16070 جولة ميدانية مجدولة على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط ومخالفة وإغلاق 253 منشأة مخالفة، وإنذار 4058 منشأة لم تكتمل اشتراطات الامتثال لديها، كذلك تم مصادرة وإتلاف 3504 كجم و610 لترات وعدد 430 علبة من المواد الغذائية التالفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار المهندس آل علي أن أمانة المنطقة من خلال جولاتها الرقابية تهدف إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت الغذائية والتجارية والصناعية، بالإضافة إلى التأكد مـن جودة الخدمة المقدمة وتطبيق كافة الاشتراطات، حيث بلغت درجة امتثال المنشآت فيها 98.45%، مؤكداً على استمرار تكثيف الجولات الرقابية على جميع المنشآت التي تعنى بالصحة العامة على مدار الساعة وتطبيق العقوبات من إغلاق وفرض غرامات مالية للأنشطة المخالفة، داعياً الجميع إلى الإبلاغ عند وجود أي ملاحظات عبر منصة بلاغات بلدي 940 وذلك لمدينة صحية وممتثلة.