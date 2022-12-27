أمانة حائل تعمل على تحسين المشهد البصري للميادين العامة بالمنطقة

المناطق_واس

عملت أمانة منطقة حائل ممثلة بالإدارة العامة للحدائق والتجميل على إستراتيجية تطوير الإجراءات والممارسات المطبقة في مجال البيئة ، من خلال المحافظة على نمو وازدهار التشجير وتزيين مداخل المدن عبر الجهود المبذولة في نشر الرقعة الخضراء والاهتمام بالأشجار والنباتات المحلية على وجه الخصوص عبر صور وأشكال متعددة، التي في مقدمتها تحسين المشهد الحضري وتجميل المنظور البصري بهدف تعزيز الغطاء النباتي للمخطط الإستراتيجي ‏الشامل الذي أعدته الأمانة.

وبينت الأمانة أن الإستراتيجية اشتملت على مجموعة متكاملة من ‏السياسات ‏والخطط والبرامج والمشاريع التي تلتقي في حماية بيئة المدينة وتنمية مواردها بطرق مستدامة روعي فيها تطبيق متطلبات التشجير على الطرق والميادين العامة، واتخاذ الإجراءات المخفضّة لبواعث التلوث الناجمة عن حركة المركبات من خلال تكثيف المسطحات الخضراء.

وأوضح المشرف العام على الإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود بن فهد آل علي أن الأعمال الميدانية مستمرة لتأهيل وتطوير ميدان تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع الطريق الدائري الشمالي الذي يعد واجهة حائل الجنوبية، وأيضاً طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الطريق الدائري الجنوبي وذلك بزراعة الأنجيل الطبيعي بالميدان بمساحة 165.000م٢ وتركيب عدد 8 مجسمات جمالية، والحرص على تنظيم كفاءة الطاقة من خلال استخدام 250 وحدة إضاءة موفرة للطاقة، تحسيناً للمنظور البصري لمداخل المدينة وزيادة الرقعة الخضراء لخلق بيئة جاذبة للزوار والمستثمرين.