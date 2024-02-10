أمانة حائل تقيم ركنًا للأطفال بفعاليات رالي حائل تويوتا الدولي 2024

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احتضن جناح فعاليات أمانة منطقة حائل المقامة في منتزه المغواة الوطني تزامناً مع انطلاقة رالي حائل تويوتا الدولي 2024 آلاف من الأطفال التي تغمرهم وتشع من محياهم مظاهر الفرحة والسرور والابتهاج من خلال الركن التي خصصته للأطفال القادمين من المنطقة وخارجها للاستمتاع بهذه الفعاليات المتنوعة المصاحبة لهذا الحدث الرياضي الدولي .

وعملت الأمانة في جناح الأطفال على الدمج بين المحتوى الترفيهي كالرسم على الوجه والتلوين والتعليمية والألعاب الحركية ، والمحتوى التثقيفي وذلك من خلال الغرس في نفوسهم أهمية المحافظة على البيئة و نظافة المشهد الحضري والبيئي في المتنزهات والميادين العامة، ودوره الفعال في جمال المنطقة، ليقدموا نموذجًا متكاملًا من العمل المتميز، وذلك ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسهام في تعـزيـز جماليات المـدن، بمفهوم عصري وحديث يسهـم في رفـع مؤشرات جودة الحياة.