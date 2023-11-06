أمانة حائل تكثف جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة

المناطق_حائل

كثفت أمانة منطقة حائل جهودها الميدانية لتصريف مياه الأمطار التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام ، وذلك في الطرق والشوارع والأحياء السكنية ، من خلال استخدام 240 من المعدات والآليات عالجت بها بعض تجمعات المياه المؤقتة بسحب ما يزيد عن عشرة آلاف متر مكعب من المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول .

ولا تزال فرق الأمانة منتشرة في جميع الشوارع والميادين العامة خلال هذه الأيام والأيام القادمة، وعلى مدار الساعة تحسباً للأمطار المتوقعة ، وتدار بواسطة عدد كبير من الفرق الميدانية المكونة من الكوادر البشرية والعمالة المدربة وتوزيعهم على مختلف المواقع، خاصة التي يتوقع أن تشهد كثافة أعلى في هطول الأمطار للقيام بأعمال الإزالة والتنظيف وشفط المياه أولاً بأول .

ومن جانب أخر واصلت أمانة حائل برامجها الإرشادية والتوعوية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة للتعامل الأمثل مع الحالة المطرية بالابتعاد عن مواقع تجمعات الأمطار الغزيرة ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة والالتزام بالتعليمات .